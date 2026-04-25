Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Belarús
  3. Ruzhany
  4. Comercial
  5. Producción

Edificios industriales en venta en Ruzhany, Belarús

Producción Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Producción 3 597 m² en Ruzhany, Belarús
Producción 3 597 m²
Ruzhany, Belarús
Área 3 597 m²
Piso 1
Base de producción y almacén en la propiedad en el pueblo urbano de Ruzhany Pruzhany distrit…
$70,000
VAT
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir