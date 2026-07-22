Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Belarús
  3. Rechytsa District
  4. Comercial
  5. Restaurante, cafetería

Restaurantes en venta en Rechytsa District, Belarús

;
bienes raíces comerciales
5
Restaurante, cafetería Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Restaurante, cafetería 308 m² en Rechytsa, Belarús
Restaurante, cafetería 308 m²
Rechytsa, Belarús
Área 308 m²
Piso 1/1
Venta de cafés en una ubicación convenienteDirección: Gomel region, Rechitsky district, Rech…
$189,000
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir