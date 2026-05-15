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Propiedades residenciales con garaje en venta en Radun, Belarús

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casas independientes
7
4 propiedades total found
en Radun, Belarús
Radun, Belarús
Área 60 m²
La mitad de la casa está en venta en el pueblo urbano de Radun en el distrito de Voronovsky,…
$15,500
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Casa en Radun, Belarús
Casa
Radun, Belarús
Área 98 m²
Una acogedora casa en venta en G.P. Radun, distrito de Voronovsky en Dzerzhinsky Street. Ubi…
$21,500
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Casa en Radun, Belarús
Casa
Radun, Belarús
Área 118 m²
Una parte de la casa está a la venta en GP. Radun del distrito de Voronov. Gran opción para …
$18,300
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AdriastarAdriastar
Casa en Radun, Belarús
Casa
Radun, Belarús
Área 61 m²
Acogedora casa de ladrillos en venta en un lugar tranquilo en el centro del pueblo de Radun,…
$14,500
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