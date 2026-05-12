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Almacenes en venta en Pyetrykaw District, Belarús

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Almacén 600 m² en Mysanka, Belarús
Almacén 600 m²
Mysanka, Belarús
Área 600 m²
Piso 1/1
Número de contrato con la agencia 86/1 de 2026-02-27
$35,621
VAT
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