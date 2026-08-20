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Casas con piscina en Venta en Pryharadny sielski Saviet, Belarús

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Casa en Pryharadny sielski Saviet, Belarús
Casa
Pryharadny sielski Saviet, Belarús
Área 45 m²
Venta casa de campo bien cuidada a 15 km de la ciudad de Borisov.V / T Rojo octubre. Una par…
$19,017
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Parámetros de las propiedades en Pryharadny sielski Saviet, Belarús

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