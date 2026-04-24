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Locales comerciales en venta en Pruzhany District, Belarús

1 propiedad total found
Propiedad comercial 180 m² en Kalyadzichy, Belarús
Propiedad comercial 180 m²
Kalyadzichy, Belarús
Área 180 m²
Piso 1/1
La instalación se encuentra cerca de la transitada carretera en Brest, que proporciona una e…
$13,000
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