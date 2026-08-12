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Apartamentos con garaje en venta en Pleshchanitsy, Belarús

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Apartamento 3 habitaciones en Pleshchanitsy, Belarús
Apartamento 3 habitaciones
Pleshchanitsy, Belarús
Habitaciones 3
Área 68 m²
Piso 1/1
En el prometedor y en desarrollo pueblo urbano de Pleschenitsa, hay un acogedor apartamento …
$43,040
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