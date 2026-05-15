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Tiendas en venta en Pastavy District, Belarús

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Tienda 224 m² en Pastavy, Belarús
Tienda 224 m²
Pastavy, Belarús
Habitaciones 2
Área 224 m²
Piso 1/1
Excelente opción de bienes raíces comerciales (habitación de compras) en una zona pintoresca…
$59,900
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