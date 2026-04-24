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Restaurantes en venta en Nesvizh District, Belarús

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Restaurante, cafetería 2 547 m² en Nyasvizh, Belarús
Restaurante, cafetería 2 547 m²
Nyasvizh, Belarús
Área 2 547 m²
Edificio de 4 plantas en el corazón histórico de Nesvizh con vistas a la capilla Bulgarin P…
$450,000
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