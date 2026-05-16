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Casas de campo con Jardín en venta en Navahrudak, Belarús

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Casa de campo en Navahrudak, Belarús
Casa de campo
Navahrudak, Belarús
Área 220 m²
Venta de una casa de construcción moderna en 2017 - 90% de preparación. La casa con una supe…
$75,000
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