Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Belarús
  3. Navahrudak District
  4. Comercial
  5. Hotel

Hoteles en venta en Navahrudak District, Belarús

bienes raíces comerciales
7
tiendas
3
Hotel Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Hotel 814 m² en Navahrudak, Belarús
Hotel 814 m²
Navahrudak, Belarús
Área 814 m²
Número de plantas 3
Edificio para hotel, restaurante, museo en NovogrudokVendemos un edificio histórico de un co…
$290,000
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir