  2. Belarús
  3. Myadzel District
  4. Residencial
  5. Dúplex

Dúplex en venta en Myadzel District, Belarús

1 propiedad total found
Dúplex 3 habitaciones en Narach, Belarús
Dúplex 3 habitaciones
Narach, Belarús
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
Número de plantas 1
$23,000
Parámetros de las propiedades en Myadzel District, Belarús

