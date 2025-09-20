Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Mansiones en venta en Mir, Belarús

1 propiedad total found
Casa grande 6 habitaciones en Mir, Belarús
Casa grande 6 habitaciones
Mir, Belarús
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 2
Área 309 m²
Número de plantas 2
Nueva casa de campo, 2 plantas con un techo plano explotado con vistas al castillo de Mir, e…
$600,000
Vendedor particular
Idiomas hablados
Русский
