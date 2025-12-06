Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas con Terraza en Venta en Mir, Belarús

No se encontraron objetos en esta región. Sea el primero en añadir su objeto a nuestra plataforma
Propiedades similares áreas circundantes

Puede ver las propiedades en venta en otras secciones de nuestro portal
Casa en Haradok, Belarús
Casa
Haradok, Belarús
Área 89 m²
Casa con reparaciones y muebles en una parcela de 19 acres ❤️Casa de campo con muebles, list…
$54,500
Apartamento 1 habitación en Minsk, Belarús
Apartamento 1 habitación
Minsk, Belarús
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 47 m²
Piso 9/23
Apartamento en LCD "Grushevsky Posad" Ubicación: Ubicación perfecta! El apartamento está…
$99,700
Apartamento 1 habitación en Minsk, Belarús
Apartamento 1 habitación
Minsk, Belarús
Habitaciones 1
Área 31 m²
Piso 4/5
¡Una oportunidad única para vivir en el corazón de Minsk!Presentamos a su atención un acoged…
$70,000
Apartamento 1 habitación en Slutsk, Belarús
Apartamento 1 habitación
Slutsk, Belarús
Habitaciones 1
Área 33 m²
Piso 1/5
Apartamento de 1 dormitorio en el centro de Slutsk ❤️ Venta apartamento de 1 dormitorio de 3…
$29,900
Casa en Akciabr, Belarús
Casa
Akciabr, Belarús
Área 136 m²
Una casa para todo el año viviendo en ag. Octubre. ❤️ Una buena casa de dos niveles de 136 m…
$62,500
Apartamento 2 habitaciones en Minsk, Belarús
Apartamento 2 habitaciones
Minsk, Belarús
Habitaciones 2
Área 47 m²
Piso 3/5
Apartamento de 2 habitaciones a 47 metros cuadrados a st.m. Pushkin ❤️Acogedor apartamento d…
$84,900
Apartamento 3 habitaciones en Minsk, Belarús
Apartamento 3 habitaciones
Minsk, Belarús
Habitaciones 3
Área 66 m²
Piso 6/12
Amplio tercer apartamento en la parte más verde de Serebryanka! ❤️Apartamento 65.9 metros cu…
$108,000
Casa en Zakalnoje, Belarús
Casa
Zakalnoje, Belarús
Área 70 m²
¡Una casa en venta en Luban! ❤️ Casa de ladrillo con una amplia parcela en Zakalnoye! Direcc…
$10,500
Casa en Hiedzievicy, Belarús
Casa
Hiedzievicy, Belarús
Área 57 m²
Casa para la reconstrucción en 18 acres en un lugar ecológicamente limpio ❤️Una gran opción …
$3,500
Casa de campo en Kurhanski sielski Saviet, Belarús
Casa de campo
Kurhanski sielski Saviet, Belarús
Área 124 m²
Cottage 49 km de Moscú ❤️ Buena casa con todas las comodidades en Podlipye, a sólo 49 km de …
$94,000
Apartamento 3 habitaciones en Minsk, Belarús
Apartamento 3 habitaciones
Minsk, Belarús
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Área 77 m²
Piso 4/5
Vivir cerca de la Plaza de la Victoria significa estar en el corazón de Minsk! Aquí la hist…
$210,000
Apartamento 1 habitación en Minsk, Belarús
Apartamento 1 habitación
Minsk, Belarús
Habitaciones 1
Área 34 m²
Piso 2/5
Apartamento de 1 habitación cerca del metro Pushkinskaya ❤️Acogedor apartamento de 1 habitac…
$74,500
