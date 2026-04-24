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Edificios industriales en venta en Masty District, Belarús

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1 propiedad total found
Producción 3 600 m² en Masty, Belarús
Producción 3 600 m²
Masty, Belarús
Área 3 600 m²
Número de plantas 3
En venta es un complejo de propiedades (base de producción en 17 Vokzalnaya Street en Mosty)…
$148,000
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