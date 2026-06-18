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Casas con Terraza en Venta en Markauski sielski Saviet, Belarús

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Casa 2 habitaciones en Markauski sielski Saviet, Belarús
Casa 2 habitaciones
Markauski sielski Saviet, Belarús
Habitaciones 2
Área 51 m²
Número de plantas 2
En venta una acogedora casa de campo grande junto con los muebles, en un estilo auténtico, u…
$29,346
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Parámetros de las propiedades en Markauski sielski Saviet, Belarús

con Jardín
Baratos
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