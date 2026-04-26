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Oficinas en Venta en Lyakhavichy District, Belarús

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Oficina 378 m² en Alchoucy, Belarús
Oficina 378 m²
Alchoucy, Belarús
Área 378 m²
Un edificio de ladrillos en la orilla del río en Olkhovtsy está a la venta. - Área total de …
$14,000
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