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Apartamentos en venta en Lyakhavichy District, Belarús

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Apartamento 1 habitación en Lyakhavichy, Belarús
Apartamento 1 habitación
Lyakhavichy, Belarús
Habitaciones 1
Área 40 m²
Piso 2/4
En venta un apartamento acogedor, muy cálido, de una habitación con una gran cocina - 13.0 m…
$23,000
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