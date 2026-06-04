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Casas con piscina en Venta en Liebiedzieuski sielski Saviet, Belarús

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Casa en Liebiedzieuski sielski Saviet, Belarús
Casa
Liebiedzieuski sielski Saviet, Belarús
Área 66 m²
Buena casa de madera cerca del río ❤️Casa de madera 66 m2 con extensión de ladrillo, tres am…
$19,517
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Parámetros de las propiedades en Liebiedzieuski sielski Saviet, Belarús

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