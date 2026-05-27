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Casas con Terraza en Venta en Lahojsk, Belarús

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Casa de campo 15 habitaciones en Lahojsk, Belarús
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Casa de campo 15 habitaciones
Lahojsk, Belarús
Habitaciones 15
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 239 m²
Número de plantas 2
Venta casa elegante y de alta calidad de 239 m2 a solo 30 km de Minsk. Construido en 2025 co…
$275,000
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