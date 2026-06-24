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Edificios industriales en venta en Krychaw District, Belarús

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Producción 4 619 m² en Krychau, Belarús
Producción 4 619 m²
Krychau, Belarús
Área 4 619 m²
Piso 1/3
Edificio de producción separado con una superficie total de 4.618,6 metros cuadrados para pr…
$597,118
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