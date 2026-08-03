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Tiendas en venta en Krupki District, Belarús

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Tienda 82 m² en Krupski, Belarús
Tienda 82 m²
Krupski, Belarús
Habitaciones 2
Área 82 m²
Piso 1/1
Venta/rental El edificio es minorista especializado. La superficie total es de 82 m2. La par…
$14,500
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