Negocio en Venta en Krupki District, Belarús

bienes raíces comerciales
4
1 propiedad total found
Negocio listo 700 m² en Krupki, Belarús
Negocio listo 700 m²
Krupki, Belarús
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 700 m²
Número de plantas 2
$119,000
Vendedor particular
Idiomas hablados
Русский
