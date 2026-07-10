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Casas de campo con Jardín en venta en Raión de Kalinkavichy, Belarús

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Casa de campo en Kalinkavichy, Belarús
Casa de campo
Kalinkavichy, Belarús
Área 202 m²
En venta una acogedora casa de 2 plantas con su propio territorio y garaje. En una parcela d…
$136,557
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Parámetros de las propiedades en Raión de Kalinkavichy, Belarús

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