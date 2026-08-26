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Almacenes en venta en Raión de Kalinkavichy, Belarús

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Almacén 813 m² en Kalinkavichy, Belarús
Almacén 813 m²
Kalinkavichy, Belarús
Habitaciones 1
Área 813 m²
Piso 1/1
Zona de almacén de 812.5.m. con entrada independiente. ¡Perfecto para su propio negocio o al…
$59 333
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