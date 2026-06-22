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Locales comerciales en venta en Horki District, Belarús

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Propiedad comercial 500 m² en Horki, Belarús
Propiedad comercial 500 m²
Horki, Belarús
Área 500 m²
Piso 1
Venta de objeto: Zona de almacén - 1550 m2 Superficie de oficina - 500 m2 Propósito: “constr…
$582,000
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