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Villas en venta en Homyel District, Belarús

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Villa en Markavicy, Belarús
Villa
Markavicy, Belarús
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 187 m²
Número de plantas 3
Villa en Markovici Casa de tres plantas en los suburbios de Budva con vistas panorámicas de…
$447,122
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