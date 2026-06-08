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Casas con garaje en Venta en Haradzishcha, Belarús

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Casa de campo en Haradzishcha, Belarús
Casa de campo
Haradzishcha, Belarús
Área 326 m²
Un proyecto único de una casa a 5 km de la carretera Moscú Ring Road está en venta en el pue…
$328,924
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Casa en Haradzishcha, Belarús
Casa
Haradzishcha, Belarús
Área 80 m²
Edificio residencial compacto de una sola planta con todas las comunicaciones construidas en…
$58,358
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