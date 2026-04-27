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Casas en Venta en Haradzishcha, Belarús

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6 propiedades total found
Casa en Haradzishcha, Belarús
Casa
Haradzishcha, Belarús
Área 119 m²
Venderé la casa en un lugar de prestigio en el sanatorio y zona de resort en la estación " V…
$127,500
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Casa en Haradzishcha, Belarús
Casa
Haradzishcha, Belarús
Área 80 m²
Edificio residencial compacto de una sola planta con todas las comunicaciones construidas en…
$57,000
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Casa en Haradzishcha, Belarús
Casa
Haradzishcha, Belarús
Área 122 m²
Venta de la casa P. Gorodishche, calle. Acogedora y bien cuidada casa en un lugar tranquilo,…
$127,500
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AdriastarAdriastar
Casa en Haradzishcha, Belarús
Casa
Haradzishcha, Belarús
Área 485 m²
Un complejo de casa único situado en D está a la venta. El asentamiento se encuentra a sólo …
$990,000
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Casa de campo 10 habitaciones en Haradzishcha, Belarús
Casa de campo 10 habitaciones
Haradzishcha, Belarús
Dormitorios 10
Área 485 m²
Número de plantas 2
Acogedora casa de un solo nivel en SlutskDirección: Branovichskaya str., Slutsk, región de M…
$990,000
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Casa de campo en Haradzishcha, Belarús
Casa de campo
Haradzishcha, Belarús
Área 326 m²
Un proyecto único de una casa a 5 km de la carretera Moscú Ring Road está en venta en el pue…
$340,000
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GrekodomGrekodom
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