Arrendamiento a largo plazo almacenes en Dzyarzhynsk District, Belarús

6 propiedades total found
Almacén 750 m² en Fanipal, Belarús
Almacén 750 m²
Fanipal, Belarús
Habitaciones 1
Área 750 m²
Piso 1
Nuevo almacén en Fanipol, Zavodskaya str. 41 D El área total es de 750 metros cuadrados. Al…
Precio en demanda
Almacén 200 m² en Dvorysca, Belarús
Almacén 200 m²
Dvorysca, Belarús
Área 200 m²
Piso 1/1
Para el alquiler / venta de un almacén, producción, almacén no calentado de perfil de metal …
Precio en demanda
Almacén 694 m² en Stankava, Belarús
Almacén 694 m²
Stankava, Belarús
Habitaciones 20
Área 694 m²
Piso 1/1
Alquila un almacén para producción o almacenamiento de hasta 694 m2 en la dirección: Stankov…
$2,084
por mes
Almacén 30 m² en Stankava, Belarús
Almacén 30 m²
Stankava, Belarús
Habitaciones 1
Área 30 m²
Piso 1/1
Alquiler de almacén 30m2, s/s Stankovsky Ofrecemos un alquiler a largo plazo de un contenedo…
$50
por mes
Almacén 630 m² en Stankauski sielski Saviet, Belarús
Almacén 630 m²
Stankauski sielski Saviet, Belarús
Área 630 m²
Piso 1/1
Alquiler de almacénAddress: Minsk region, Dzerzhinsky district, Stankovskiy s/s, Stankovo 98…
Precio en demanda
Almacén 1 411 m² en Fanipalski sielski Saviet, Belarús
Almacén 1 411 m²
Fanipalski sielski Saviet, Belarús
Habitaciones 5
Área 1 411 m²
Número de plantas 1
We bring to your attention a warehouse located at the address: Minsk region, Dzerzhinsky dis…
$6
por mes
