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Casas con piscina en Venta en Dzitvianski sielski Saviet, Belarús

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Casa en Dzitvianski sielski Saviet, Belarús
Casa
Dzitvianski sielski Saviet, Belarús
Área 67 m²
¿Sueñar con tu casa en el campo con todas las comodidades? Una casa ajardinada de baños, cua…
$32,857
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Parámetros de las propiedades en Dzitvianski sielski Saviet, Belarús

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