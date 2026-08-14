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Locales comerciales en venta en Dubrowna District, Belarús

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Propiedad comercial 300 m² en Pirahouski sielski Saviet, Belarús
Propiedad comercial 300 m²
Pirahouski sielski Saviet, Belarús
Área 300 m²
Número de contrato con la agencia 532/1 de 2026-08-11
$485,000
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