  1. Realting.com
  2. Belarús
  3. Drahichyn District
  4. Comercial
  5. Almacén

Almacenes en venta en Drahichyn District, Belarús

1 propiedad total found
Almacén 1 240 m² en Drahichyn, Belarús
Almacén 1 240 m²
Drahichyn, Belarús
Habitaciones 3
Área 1 240 m²
Piso 1/1
Almacén / Producción, área de 1240 metros cuadrados.Región de Brest, Drogichin, Zavodskaya s…
$75,000
