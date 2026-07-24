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Casas de campo con garaje en venta en Chervyen District, Belarús

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Casa de campo en Smilavicki sielski Saviet, Belarús
Casa de campo
Smilavicki sielski Saviet, Belarús
Área 339 m²
Casa moderna 2001 con una parcela de 28 acres ❤️ Amplia casa de campo de dos niveles para 6 …
$188,108
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Parámetros de las propiedades en Chervyen District, Belarús

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