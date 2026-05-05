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Casas con Jardín en Venta en Chashniki District, Belarús

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2 propiedades total found
Casa de campo en Lukomlski sielski Saviet, Belarús
Casa de campo
Lukomlski sielski Saviet, Belarús
Área 406 m²
Venta es una excelente casa de campo en la orilla del lago en Abuzerye, a 12 km de la ciudad…
$195,000
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Casa en Novazaranski sielski Saviet, Belarús
Casa
Novazaranski sielski Saviet, Belarús
Área 25 m²
La casa está a 100 metros del río Tsitryanka, que fluye hacia el lago Lukomskoye. Lugar pint…
$10,000
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Parámetros de las propiedades en Chashniki District, Belarús

con Garaje
Baratos
De lujo
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