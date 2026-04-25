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Casas de campo en venta en Chashniki District, Belarús

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Casa de campo en Lukomlski sielski Saviet, Belarús
Casa de campo
Lukomlski sielski Saviet, Belarús
Área 406 m²
$195,000
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Parámetros de las propiedades en Chashniki District, Belarús

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