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Edificios industriales en venta en Chashniki District, Belarús

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Producción 12 000 m² en Novalukoml, Belarús
Producción 12 000 m²
Novalukoml, Belarús
Área 12 000 m²
A la base de producción Ver más en nuestro canal de Telegram @an7_estate LLC "7 plantas", U…
$1,50M
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Producción 12 000 m² en Novalukoml, Belarús
Producción 12 000 m²
Novalukoml, Belarús
Área 12 000 m²
Piso 1/5
A la base de producciónVer aún más en nuestro canal de Telegram @an7_estate Número de contra…
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