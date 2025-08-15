Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Belarús
  3. Chashniki District
  4. Comercial

Locales comerciales en venta en Chashniki District, Belarús

1 propiedad total found
Propiedad comercial 50 m² en Alsanski sielski Saviet, Belarús
Propiedad comercial 50 m²
Alsanski sielski Saviet, Belarús
Habitaciones 3
Área 50 m²
Piso 2/2
Address: Vitebsk region, Chashnik district, village Borovoye. Número de camas: 16 camas Desc…
$59,999
