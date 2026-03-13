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Locales comerciales en venta en Bychaw District, Belarús

1 propiedad total found
Propiedad comercial 1 636 m² en Jamnicki sielski Saviet, Belarús
Propiedad comercial 1 636 m²
Jamnicki sielski Saviet, Belarús
Área 1 636 m²
Piso 1/2
Centro de Recreación "Flowing" - un proyecto de inversión listo en la pintoresca ubicación d…
$250,000
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