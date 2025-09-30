Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Belarús
  3. Brahin District
  4. Comercial

Locales comerciales en venta en Brahin District, Belarús

1 propiedad total found
Propiedad comercial 1 804 m² en Vuhlouski sielski Saviet, Belarús
Propiedad comercial 1 804 m²
Vuhlouski sielski Saviet, Belarús
Habitaciones 10
Área 1 804 m²
Piso 1/2
Ofrecemos a su atención un edificio de capital multifuncional con un terreno, situado en la …
$180,000
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir