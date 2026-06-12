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Casas de campo con Jardín en venta en Baranavichy District, Belarús

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Casa de campo en Milavidy, Belarús
Casa de campo
Milavidy, Belarús
Área 127 m²
Casa de dos plantas en el centro de la ciudad agrícola de Milovida - la comodidad de la vida…
$25,000
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Parámetros de las propiedades en Baranavichy District, Belarús

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