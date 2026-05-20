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Almacenes en venta en Baranavichy District, Belarús

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Almacén 1 321 m² en Jastrambiel, Belarús
Almacén 1 321 m²
Jastrambiel, Belarús
Área 1 321 m²
Venta de edificios industriales y de almacenesAddress: Brest region, Baranovichi district, M…
$200,000
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