Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Belarús
  3. Babruysk District
  4. Comercial

Locales comerciales en venta en Babruysk District, Belarús

2 propiedades total found
Propiedad comercial 1 455 m² en Syckava, Belarús
Propiedad comercial 1 455 m²
Syckava, Belarús
Área 1 455 m²
El centro de recreación está situado en un terreno de 2.39 hectáreas entre el bosque. Dispon…
$110,000
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 1 455 m² en Syckava, Belarús
Propiedad comercial 1 455 m²
Syckava, Belarús
Área 1 455 m²
El centro de recreación está situado en un terreno de 2.39 hectáreas entre el bosque. Dispon…
$110,000
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir