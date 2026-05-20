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Casas con Jardín en Venta en Astravyets District, Belarús

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Casa en Hudahajski sielski Saviet, Belarús
Casa
Hudahajski sielski Saviet, Belarús
Área 48 m²
Una casa nueva y acogedora en venta.Región Grodno, distrito Ostrovetsky, Gudogaysky s/s, ST …
$24,752
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