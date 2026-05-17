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Locales comerciales en venta en Astravyets District, Belarús

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2 propiedades total found
Propiedad comercial 260 m² en Varnianski sielski Saviet, Belarús
Propiedad comercial 260 m²
Varnianski sielski Saviet, Belarús
Habitaciones 15
Área 260 m²
Piso 1/1
Toda una hectárea de felicidad y libertad, entre el cielo y la tierra sobre el gran y impara…
$60,000
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Propiedad comercial 260 m² en Varnianski sielski Saviet, Belarús
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Varnianski sielski Saviet, Belarús
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