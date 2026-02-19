Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Belarús
  3. Astravyets District
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Astravyets District, Belarús

Apartamento Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento 2 habitaciones en Astravyets, Belarús
Apartamento 2 habitaciones
Astravyets, Belarús
Habitaciones 2
Área 60 m²
Piso 2/5
Nueva construcción en Ostrovets al precio del desarrollador ❤️ Entrega de la casa en octubre…
$57,100
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Idiomas hablados
English, Русский
Telegram Escribir en Telegram
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Astravyets District, Belarús

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir