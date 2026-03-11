Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Belarús
  3. Asipovichy District
  4. Comercial

Locales comerciales en venta en Asipovichy District, Belarús

2 propiedades total found
Propiedad comercial 9 999 m² en Jalizauski sielski Saviet, Belarús
Propiedad comercial 9 999 m²
Jalizauski sielski Saviet, Belarús
Área 9 999 m²
Número de plantas 4
Venta de producciónAddress: Mogilev region, Osipovichi district, RP Elizovo, Kalinin str. 6S…
$977,000
VAT
Tienda 34 m² en Asipovichy, Belarús
Tienda 34 m²
Asipovichy, Belarús
Habitaciones 1
Área 34 m²
Piso 1/1
Ventas del pabellón de compras. ubicado en el área de FOK "Muscul", el área de BAM en. Osipo…
$17,900
