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Casas de campo con piscina en venta en Ashmyany, Belarús

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Casa de campo en Ashmyany, Belarús
Casa de campo
Ashmyany, Belarús
Área 158 m²
En una parcela de terreno bien mantenida con una superficie de 0.25 hectáreas hay una modern…
$129,000
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Casa de campo en Ashmyany, Belarús
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