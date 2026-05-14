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Casas con piscina en Venta en Ashmyany District, Belarús

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Casa de campo en Ashmyany, Belarús
Casa de campo
Ashmyany, Belarús
Área 158 m²
En una parcela de terreno bien mantenida con una superficie de 0.25 hectáreas hay una modern…
$129,000
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Casa de campo en Ashmyany, Belarús
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Ashmyany, Belarús
Área 158 m²
En una parcela de terreno bien mantenida con una superficie de 0.25 hectáreas hay una modern…
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Parámetros de las propiedades en Ashmyany District, Belarús

con Garaje
con Jardín
Baratos
De lujo
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