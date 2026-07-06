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Villas en venta en Şamaxı, Azerbaiyán

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Villa 8 habitaciones en Şamaxı, Azerbaiyán
Villa 8 habitaciones
Şamaxı, Azerbaiyán
Habitaciones 8
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 450 m²
Número de plantas 4
Villa lista para venta urgente Bajo costo de sustituciónEsto no es un listado de casa común.…
$132,000
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Parámetros de las propiedades en Şamaxı, Azerbaiyán

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